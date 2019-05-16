«Стареть грустно всем»: Станислав Садальский порассуждал о пластических операциях известных актрис

Станислав Садальский часто делится с поклонниками размышлениями на волнующие его темы. В одной из своих публикаций в соцсети актер высказался о пластических операциях, которым подвергают себя известные актрисы.

Артист понимает женщин, которым бывает страшно стареть. Особенно тяжело видеть в зеркале собственное увядание звездам, за каждым шагом которых следят толпы папарацци. Кто-то из знаменитых красавиц решает не мешать природе, другие же начинают всеми силами бороться с возрастом, проигрывая в неравной битве.

«Стареть грустно всем. Красивым женщинам – особенно. А великим и красивым актрисам — страшно», – пишет Садальский в Instagram.

В пример актер привел судьбу Греты Гарбо. Он напомнил, что легенда Голливуда оборвала карьеру на пике славы и полвека после этого не отвечала на письма фанатов, не приходила на светские мероприятия. Артистка как будто исчезла, пока фото ее шокирующе постаревшего лица не обнародовал ее жених-фотограф. Гарбо не смогла простить избранника, и запланированная свадьба не состоялась.

В итоге своих рассуждений Садальский так и не пришел к однозначному выводу, нужна ли актрисам пластика. Но, по его словам, только по-настоящему великие личности, как Гарбо, способны не стареть напоказ и не ложиться под нож пластического хирурга, а просто тихо уйти.