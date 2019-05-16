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«Стареть грустно всем»: Станислав Садальский порассуждал о пластических операциях известных актрис

Актер вспомнил о судьбе легендарной Греты Гарбо, оборвавшей карьеру на пике славы.

«Стареть грустно всем»: Станислав Садальский порассуждал о пластических операциях известных актрис
Станислав Садальский высказался о пластических операциях звезд. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Станислав Садальский часто делится с поклонниками размышлениями на волнующие его темы. В одной из своих публикаций в соцсети актер высказался о пластических операциях, которым подвергают себя известные актрисы.

Артист понимает женщин, которым бывает страшно стареть. Особенно тяжело видеть в зеркале собственное увядание звездам, за каждым шагом которых следят толпы папарацци. Кто-то из знаменитых красавиц решает не мешать природе, другие же начинают всеми силами бороться с возрастом, проигрывая в неравной битве.

«Стареть грустно всем. Красивым женщинам – особенно. А великим и красивым актрисам — страшно», – пишет Садальский в Instagram.

В пример актер привел судьбу Греты Гарбо. Он напомнил, что легенда Голливуда оборвала карьеру на пике славы и полвека после этого не отвечала на письма фанатов, не приходила на светские мероприятия. Артистка как будто исчезла, пока фото ее шокирующе постаревшего лица не обнародовал ее жених-фотограф. Гарбо не смогла простить избранника, и запланированная свадьба не состоялась.

В итоге своих рассуждений Садальский так и не пришел к однозначному выводу, нужна ли актрисам пластика. Но, по его словам, только по-настоящему великие личности, как Гарбо, способны не стареть напоказ и не ложиться под нож пластического хирурга, а просто тихо уйти.

«Лишь единицы находят в себе силы урезать не себя, а свою жизнь в искусстве – вместе со славой, почестями, богатством и поклонением публики. Правда, это удел великих женщин и великих актрис», – подытожил Садальский.

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актерГрета Гарбопластическая хирургияПластические операции звездСтанислав Садальский
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«Стареть грустно всем»: Станислав Садальский порассуждал о пластических операциях известных актрис
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