Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»

Наставник проекта заявил, что помогать талантливым детям для него важнее, чем выяснять, кто победил.

Недавно компания Group-IB опубликовала результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети». По предварительным данным, большое количество фейковых СМС было отправлено за дочь Алсу. 11-летняя Микелла Абрамова стала победительницей вокального конкурса, но после вскрывшейся правды Первый канал решил отменить итоги недавнего финала программы.

Валерий Меладзе одним из первых прокомментировал новость. Наряду с Пелагеей и Светланой Лободой, певец выступал в качестве наставника на проекте. Артист отметил, что для него гораздо важнее помочь детям раскрыть свой талант, чем помогать в победе.

«Я искренне рад, что внесена ясность в голосование финала проекта «Голос. Дети». Потому что главное — это сохранить проект «Голос. Дети» в эфире и не потерять доверия зрителей», — написал Валерий Меладзе в Instagram.

Певец подчеркнул, что поддержка телевидения важна для юных артистов. Чтобы даже те, кто ни разу не выигрывал в вокальных конкурсах, могли стать узнаваемыми и добиться возможного успеха в будущем.

После аннулирования результатов Первый канал объявил о спецвыпуске передачи «Голос. Дети». Сотрудники шоу решили вновь собрать финалистов шестого сезона, чтобы заново выявить победителя. На данный момент любимцем большинства зрителей является Ержан Максим, который занял второе место. Валерий Меладзе является его наставником и искренне болеет за победу мальчика.