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Лунная вода и прогулки на велосипеде: Виктория Бекхэм прошла недельный курс детокса

Супруга Дэвида Бекхэма посетила оздоровительный центр в Мюнхене еще в марте этого года, однако рассказала о своем пребывании там только сейчас.

Лунная вода и прогулки на велосипеде: Виктория Бекхэм прошла недельный курс детокса
Виктория Бекхэм прошла курс детокса. Фото: Global Look Press

Виктория Бекхэм в свои 44 года выглядит удивительно молодо. Однако полностью полагаться на свою генетику звезда не намерена.

В марте этого года она посетила оздоровительный центр в Мюнхене (Германия), чтобы пройти недельный курс детокса. К слову сказать, стоимость одного только дня пребывания там составляет 2440 тысячи долларов.

Хотя поездка состоялась более двух месяцев назад, дизайнер рассказала о ней только сейчас, опубликовав в Stories видео и фотоотчеты.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Санаторий, который посетила звезда, находится в бывшем здании отеля. Виктория призналась, что ее номер оказался гораздо лучше, чем она ожидала. Особенно ее впечатлила большая и красивая ванная комната, а также потрясающий вид на горы из окна апартаментов.

В центре Виктории выписали витамины и препараты для пищеварительной системы, которые она употребляла на протяжении всего курса.

На завтрак дизайнер ела омлет, творог, авокадо и хурму, а на ужин — кусочки свежего лосося со шпинатом, брокколи и кусочком лайма.

Бекхэм также рассказала, что ей дают пить «лунную воду». «Это особенная вода, которую собирают тут, в Мюнхене, но только при полной Луне. Она очень полезна, особенно для кожи», — заметила Вики. «Но только где я ее раздобуду, когда покину Германию?» — посетовала она.

Бывшая «перчинка» также не отказывала себе в велосипедных прогулках по горам, чтобы насладиться видами и подышать свежим воздухом.

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Лунная вода и прогулки на велосипеде: Виктория Бекхэм прошла недельный курс детокса
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