«На что ты способен, если любишь»: в Москве прошла закрытая премьера сериала «Толя Робот»

Канал ТНТ подготовил для зрителей новую занимательную киноленту «Толя Робот». Этот сериал рассказывает о жизни простого парня, который не имеет рук и ног, но зато научился пользоваться протезами. Он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем практически все в его в окружении. Несмотря на равнодушных соседей, царящую вокруг преступность, молодой человек вступает в борьбу за благополучие родного дома и за сердце своей возлюбленной.

15 мая в Москве состоялся закрытый премьерный показ этой картины. Насладиться работой режиссера Алексея Нужного пришли многие знаменитости. На красной дорожке с толикой волнения появились и артисты, которые приняли участие в съемках сериала: Александр Паль, Евгений Кулик, Маргарита Аброськина, Евгений Коряковский, Сергей Степин и другие. Много внимания к себе привлек Константин Дебликов — человек с бионическими протезами. Оказалось, что он активно помогал создавать сериал.

Воронежский парень консультировал сценаристов, а также дублировал Александра Паля, сыгравшего главную роль, в сценах, где нужно было снимать крупный план протезов. Также молодой человек снимался в проморолике сериала: его искусственной рукой написана надпись на постерах и баннерах киноленты — «Ты можешь все!».

Актеры остались довольны работой и поделились своими впечатлениями от съемок. Кулик эмоционально поведал о том, как ему и режиссеру изначально пришла идея снять такую необычную историю.

«Мы нашли фотографию человека без рук, который впервые надел протезы. Он сидел в хайтек-лаборатории и совершенно ошалевше смотрел на яблоко, которое смог взять в руку. В его глазах была такая могучесть, драма и сила! Он понял, что теперь сможет сделать все! С этого наша история и началась», — поделился актер.

Продюсер Сергей Конихин отметил, что они подняли болевую тему, о которой мало кто говорит и мало кто хочет говорить. А сценарист Константин Майер объяснил, что хотели передать создатели сериала: «Глобально это история не о том, чего ты не можешь, а о том, на что ты способен, если любишь. Это сериал про преодоление и премьера тоже про преодоление. Вы все сегодня Толи Роботы!». Напомним, что премьера этой картины на отечественном телевидении состоится 20 мая в 20:00 на ТНТ.