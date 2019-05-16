Иеромонах Фотий одобрил отмену итогов шоу «Голос. Дети»

Иеромонах Фотий прокомментировал отмену результатов шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором одержала победу дочь певицы Алсу. Исполнитель горячо одобрил данный шаг руководства Первого канала.

Как считает Фотий, к выявленной подтасовке зрительского голосования в финале шоу причастны родители Микеллы Абрамовой. Поэтому его радует тот факт, что справедливость наконец восторжествовала и победило общественное мнение, а не власть семьи Алсу и ее супруга-бизнесмена.

Священнослужитель признался: ему жаль, что 11-летней девочке пришлось стать центральной фигурой крайне неприятного и громкого скандала. Но победителем «Голоса. Дети» достоин стать Ержан Максим, за которого болел сам Фотий и многие поклонники.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro иеромонах опроверг слухи о том, что за возможность выйти на сцену в шоу «Голос» его участникам приходится выкладывать внушительные суммы. Когда в конкурсе участвовал он сам, за него не платил ни его наставник Григорий Лепс, ни церковь, ни друзья. Он просто пришел «с улицы» и честно выиграл музыкальное состязание.

Напомним, иеромонах Фотий стал победителем четвертого сезона «Голоса».Что касается победы дочери Алсу, расследование аномального голосования продолжается.