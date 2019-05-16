Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Станислав Садальский прокомментировал решение Первого канала вновь собрать финалистов передачи «Голос. Дети». Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову. Напомним, что именно дочь Алсу с большим отрывом выиграла в шестом сезоне программы.
Первый канал объявил об отмене результатов голосования. Представители телекомпании решили провести спецвыпуск передачи «Голос. Дети». Финалисты вновь окажутся на сцене и честно сразятся за победу.
По мнению известного актёра, новый выпуск является дополнительным стрессом для детей. Садальский уверен, что создателям передачи нужно было поступить как на спортивных соревнованиях. Если у кого-то отбирают победу, то её присуждают участнику, занявшему второе место.
«Ох, бедная, бедная девочка. Не переживайте вы за неё, у неё будущее в тысячу раз лучше будущего ваших детей будет», — написал Станислав Садальский о Микелле Абрамовой.
В шестом сезоне программы «Голос.Дети» Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов. Тем самым, она победила с большим отрывом. Второе место занял Ержан Максим, набрав 27,9% голосов. Юный певец является фаворитом среди многих зрителей и звезд, поэтому может претендовать на победу в спецвыпуске.