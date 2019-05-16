НОВОСТИ

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

По мнению актёра, после аннулирования результатов стоило отдать победу участнику, который занял второе место.

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Станислав Садальский. фото: globallookpress

Станислав Садальский прокомментировал решение Первого канала вновь собрать финалистов передачи «Голос. Дети». Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову. Напомним, что именно дочь Алсу с большим отрывом выиграла в шестом сезоне программы.

Первый канал объявил об отмене результатов голосования. Представители телекомпании решили провести спецвыпуск передачи «Голос. Дети». Финалисты вновь окажутся на сцене и честно сразятся за победу.

По мнению известного актёра, новый выпуск является дополнительным стрессом для детей. Садальский уверен, что создателям передачи нужно было поступить как на спортивных соревнованиях. Если у кого-то отбирают победу, то её присуждают участнику, занявшему второе место.

«Ох, бедная, бедная девочка. Не переживайте вы за неё, у неё будущее в тысячу раз лучше будущего ваших детей будет», — написал Станислав Садальский о Микелле Абрамовой.

Кадр из суперфинала шоу "Голос.Дети"
Кадр из суперфинала шоу «Голос.Дети»

В шестом сезоне программы «Голос.Дети» Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов. Тем самым, она победила с большим отрывом. Второе место занял Ержан Максим, набрав 27,9% голосов. Юный певец является фаворитом среди многих зрителей и звезд, поэтому может претендовать на победу в спецвыпуске.

Вам может быть интересно:

Наталья Штурм выразила уважение Первому каналу после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети» «Это большой урок всем нам»: Глюкоза считает, что участники «Голос. Дети» стали пешками в игре взрослых Мама финалиста шоу «Голос. Дети» прокомментировала отмену итогов голосования

Тэги:

Дочь АлсуМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"Станислав Садальский
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: