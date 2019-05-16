Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

По мнению актёра, после аннулирования результатов стоило отдать победу участнику, который занял второе место.

Станислав Садальский прокомментировал решение Первого канала вновь собрать финалистов передачи «Голос. Дети». Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову. Напомним, что именно дочь Алсу с большим отрывом выиграла в шестом сезоне программы.

Первый канал объявил об отмене результатов голосования. Представители телекомпании решили провести спецвыпуск передачи «Голос. Дети». Финалисты вновь окажутся на сцене и честно сразятся за победу.

По мнению известного актёра, новый выпуск является дополнительным стрессом для детей. Садальский уверен, что создателям передачи нужно было поступить как на спортивных соревнованиях. Если у кого-то отбирают победу, то её присуждают участнику, занявшему второе место.

«Ох, бедная, бедная девочка. Не переживайте вы за неё, у неё будущее в тысячу раз лучше будущего ваших детей будет», — написал Станислав Садальский о Микелле Абрамовой.

В шестом сезоне программы «Голос.Дети» Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов. Тем самым, она победила с большим отрывом. Второе место занял Ержан Максим, набрав 27,9% голосов. Юный певец является фаворитом среди многих зрителей и звезд, поэтому может претендовать на победу в спецвыпуске.