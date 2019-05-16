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Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Актриса появилась на премьере картины «Джон Уик 3» в Лос-Анджелесе в черном коротком комбинезоне из кожи. Но еще больший эффект на поклонников произвела оригинальная прическа Берри.

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма
Кадр из фильма "Джон Уик 3" (2019)

Хэлли Берри вот уже на протяжении многих лет прочно входит в число законодателей моды. Актриса появилась на премьере фильма «Джон Уик 3» в Лос-Анджелесе. На красную дорожку звезда вышла в коротком кожаном комбинезоне черного цвета, который давал возможность оценить ее стройные ноги.

Пикантность образу добавил и расстегнутый верх одеяния, благодаря которому все желающие могли убедиться, что грудь 52-летней Берри в бюстгальтерах явно не нуждается.

Однако на этом актриса не остановилась: повернувшись в спиной к камерам она продемонстрировала поднятую вверх копну волос, под которой оказался затейливо выбритый затылок.

«Я сделала это, после того, как количество подписчиков в Instagram стало 5,1 миллионов», — пошутила звезда. В свою очередь в соцсети она опубликовала снимок с новой прической и поблагодарила своего парикмахера за новый имидж.

Отметим, что комбинезон, в котором Хэлли пришла на премьеру «Джона Уика», создала дизайнер Тереза Хелбиг. Слоган модного дома гласит, что ни одна женщина не должна остаться незамеченной. Что же, вместе с новой прической актрисе это точно не грозило.

Напомним, что ранее, говоря о съемках в «Джоне Уике», Берри призналась, что достигла своей наилучшей формы. В Сети набирает популярность ролик, где показано, как проходили тренировки актрисы.

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Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма
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