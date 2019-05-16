Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Хэлли Берри вот уже на протяжении многих лет прочно входит в число законодателей моды. Актриса появилась на премьере фильма «Джон Уик 3» в Лос-Анджелесе. На красную дорожку звезда вышла в коротком кожаном комбинезоне черного цвета, который давал возможность оценить ее стройные ноги.
Пикантность образу добавил и расстегнутый верх одеяния, благодаря которому все желающие могли убедиться, что грудь 52-летней Берри в бюстгальтерах явно не нуждается.
Однако на этом актриса не остановилась: повернувшись в спиной к камерам она продемонстрировала поднятую вверх копну волос, под которой оказался затейливо выбритый затылок.
«Я сделала это, после того, как количество подписчиков в Instagram стало 5,1 миллионов», — пошутила звезда. В свою очередь в соцсети она опубликовала снимок с новой прической и поблагодарила своего парикмахера за новый имидж.
Отметим, что комбинезон, в котором Хэлли пришла на премьеру «Джона Уика», создала дизайнер Тереза Хелбиг. Слоган модного дома гласит, что ни одна женщина не должна остаться незамеченной. Что же, вместе с новой прической актрисе это точно не грозило.
Напомним, что ранее, говоря о съемках в «Джоне Уике», Берри призналась, что достигла своей наилучшей формы. В Сети набирает популярность ролик, где показано, как проходили тренировки актрисы.