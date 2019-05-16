«Дешевая чепуха»: Сара Джессика Паркер высмеяла таблоид

Сара Джессика Паркер получила электронное письмо от National Enquirer. Ее просили прокомментировать инцидент, который якобы произошел во время ее поездки в Лондон с мужем Мэттью Бродериком накануне их 22-й годовщины свадьбы.

В письме содержалась просьба подтвердить информацию от проверенного источника о ее громкой ссоре с супругом во время ужина. После него пара продолжила ругаться на улице на глазах у удивленной публики.

Сара якобы упрекала мужа из-за его частых отлучек в Лондоне. В конце сообщения актрису просили подтвердить данный факт к утру среды, 15 мая.

Паркер не стала утруждать себя отправкой письма и опубликовала саркастический пост в Instagram. «Просто как часы. Более десяти лет та же лживая, дешевая чепуха», — начала она свою публикацию.

«Как всегда, за несколько дней до нашей годовщины свадьбы 19 мая National Enquirer делает все возможное, чтобы сфабриковать историю. В этот раз речь идет о четырех прекрасных днях, которые мы с мужем провели в Лондоне», — продолжила актриса.

«Не было никакой «громкой ссоры», якобы случившейся в ресторане или улице, равно как и упреков по поводу его отлучек в Лондоне. Мои дети и я невероятно гордимся тем, что он делает», — заявила Паркер, добавив, что после долгих раздумий решила показать, как выглядит «типичный запрос» подобного рода изданий.

«Эй, National Enquirer и ему подобные, почему бы нам не отметить 22 года брака и 27 лет отношений? Потому что, несмотря на все ваши нападки и пустую трату чернил, мы уже почти три десятилетия живем в любви, согласии и уважении, своей семьей. Вот вам мой ответ вашему «проверенному источнику»», — с сарказмом завершила звезда свой пост.