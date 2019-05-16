Мнение адвоката: Тимур Маршани прокомментировал фальсификации голосов на шоу «Голос. Дети»

Юрист уверен, что в победе на конкурсе Микеллы Абрамовой могли быть заинтересованы только ее родители.

Первый канал аннулировал итоги шестого сезона программы «Голос. Дети». Пока доподлинно неизвестно, кто виновен в накрутке зрительских голосов в пользу дочери Алсу, однако факт этой фальсификации установлен компанией Group-IB.

Как считает адвокат, юрист-международник Тимур Маршани, руководство телеканала поступает правильно, отменяя результаты конкурса. Впрочем, установить заказчиков накрутки голосов вряд ли получится. Ведь тот, кто действовал в пользу дочки Алсу, делал это через посредников.

«Это не может быть какой-то недоброжелатель, который решил помешать Микелле Абрамовой стать победительницей конкурса. Вполне очевидно, кто является заказчиком», – рассказал Маршани в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Юрист подчеркнул, что в победе юной певицы могли быть заинтересованы только ее родители.

«Ищи, кому выгодно, и я тебе скажу, кто виноват. Никому больше эта девочка не была интересна», – говорит эксперт.

Отметим, с такой точкой зрения согласны не все. К примеру, давний друг Алсу Алексей Чумаков не исключает, что кто-то действительно решил «насолить» семье певицы. Артист призвал не делать поспешных выводов, но согласился с тем, что виновных в скандале на шоу «Голос. Дети» необходимо установить.