Стрелки в макияже: Александр Васильев напомнил о неувядающем модном тренде

Ведущий программы заметил, что мода на стрелки родилась еще в древнем Египте, но в наше время этот тренд стал популярен среди представительниц прекрасного пола с 50-х годов прошлого столетия. За более детальной консультацией Александр Васильев и присутствующая на съёмочной площадке Юлия Барановская обратились к визажисту Сергею Наумову.

«Я много раз слышала, что стрелки для девушки в 18 лет существенно отличаются от стрелок для женщины за 30», — обратилась за экспертным мнением бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина.

И, по словам Наумова, это, действительно, так. Визажист напомнил, что всё зависит от того, какой разрез глаз у вас в 18 или 30 лет. С возрастом чаще всего веко слегка начинает нависать на ресничный контур, поэтому стрелку становится хуже видно. Чем моложе девушка, тем более открыто её веко. При этом эксперт отметил, что и «возрастные» дамы могут позволить себе рисовать стрелки. Но не стоит забывать о маленьких хитростях.

«При нависшем веке делаем более мягкую стрелку», — добавил Наумов.

Линии лучше всего наносить скошенной синтетической кисточкой. Эксперт подметил: для получения идеальных стрелок в первую очередь прорисовывать нужно так называемые «хвостики», которые должны смотреть на уголочек бровей – это самая классическая, самая простая форма.

«Заполняем пространство вдоль ресничного контура и продлеваем стрелочку к внутреннему уголочку. И нанесем тушь. Потому что никакая стрелка без туши не выглядит очень круто. Если, например, у вас не получается нарисовать четкую аккуратную стрелку, пойдем другим путём – нарисуем это тенями», — уточнил Наумов, отметив, что этот приём идеально подходит тем, кому за 30.

А при использовании черного карандаша глаза визуально откроются, и взгляд станет ярче, напомнил визажист.