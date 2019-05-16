МакSим готовится дать первый концерт после серьезной аварии

В середине апреля Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП за границей. Она направлялась в аэропорт, когда машина начала скользить и вылетела с полосы, задев бордюр. В итоге певица получила множество синяков, заработала гематомы и сотрясение мозга. Девушку сразу доставили в больницу. У артистки произошла частичная потеря памяти. Директор звезды Маргарита Соколова была вынуждена отменить ближайшие концерты своей подопечной.

Однако Марина пошла на поправку быстрее, чем многие ожидали. По прогнозам врачей, певица должна была провести в больничной палате еще некоторое время, приблизительно до начала лета, однако девушка сможет вернуться не только домой, но и на сцену чуть раньше. Директор знаменитости на днях объявила, что артистка пошла на поправку и сможет порадовать своим выступлением жителей Ташкента уже в этом месяце.

«Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны», — поделилась Соколова.

МакSим выступит 25 мая в столице Узбекистана. Поклонники были обрадованы, узнав об этой новости. «О божееее, о божееечкиии, я ждуууу вас! О, это шикарная новость», «Классно», — откликнулись пользователи. Многие надеются, что скоро певица окончательно поправится и сможет выступить и в других городах России и мира. Отметим, что артистку ждет плотный гастрольный график на осень и зиму. Она побывает в Германии, Сибири и Краснодарском крае.

Сама звезда пока воздерживается от комментариев. Последний раз она выходила на связь с поклонниками в конце апреля. Тогда она призналась, что у нее болит голова и держится температура. Впрочем, Марина выразила надежду на то, что скоро ее отпустят домой и она будет выполнять все предписания врачей. Неудивительно, что артистка стремится вернуться в свою обитель, так как дома ее жду две дочки.