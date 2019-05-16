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Иосиф Пригожин дал оценку событий вокруг шоу «Голос. Дети»

Продюсер вспомнил личную историю, как из-за предвзятости жюри сын Валерии бросил музыку.

Иосиф Пригожин дал оценку событий вокруг шоу «Голос. Дети»
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

В шестом сезоне проекта «Голос. Дети» победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители шоу усомнились в честности результатов СМС-голосования и обвинили звезду в накрутке голосов. Компания Group-IB провела расследование и обнародовала первую часть проверки. По мнению специалистов, во время голосования был вброс фейковых СМС. По этой причине Первый канал решил аннулировать результаты конкурса. Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» вновь соберет финалистов 24 мая.

Иосиф Пригожин прокомментировал решение Первого канала. Продюсер сообщил порталу Teleprogramma.pro, что расстроен результатами проверки. По словам Пригожина, 11-летняя Микелла Абрамова ничего плохого не сделала, она просто стала заложницей ситуации.

Продюсер подчеркнул, что на детей знаменитостей оказывается серьезное давление. Их выступления должны быть безупречными, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Звездные дети становятся более зависимы от мнения общественности, поскольку на их плечах лежит серьезная ответственность.

Так случилось и с сыном Валерии. Иосиф Пригожин вспомнил, что 20-летний Арсений Шульгин занял второе место в фортепианном конкурсе «Щелкунчик». Продюсер уверен, что юный музыкант заслуживал победы, но ему не отдали ее только потому, что он – сын Валерии.

Пригожин не сомневается в таланте Арсения. По его словам, юноша был расстроен результатами конкурса и бросил музыку. Продюсер подчеркнул, что социальный статус в любом случае не должен заменять способности ребенка.

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Дочь АлсуИосиф Пригожин последние новостиМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"сын ВалерииФинал шоу «Голос.Дети»
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Иосиф Пригожин дал оценку событий вокруг шоу «Голос. Дети»
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