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«Я презираю этих …»: Рустам Солнцев выругался после отмены результатов шоу «Голос. Дети»

Шоумен хочет, чтобы «людская ненависть» обрушилась на фейковые страницы семьи Алсу в соцсетях.

«Я презираю этих …»: Рустам Солнцев выругался после отмены результатов шоу «Голос. Дети»
Рустам Солнцев/instagram.com/rustamsolncev_/

Популярный шоумен Рустам Солнцев отреагировал в соцсетях на новость о том, что результаты шоу «Голос. Дети» будут аннулированы и состоится новый финал. Причем в своей гневной речи, адресованной семье Алсу, он не обошелся без нецензурной лексики. Солнцев сказал, что презирает этих (матерное слово) всей своей громадной, доброй, красивой душой. Он мечтает, чтобы вся людская ненависть обрушилась на фейковые странички семьи Алсу в Instagram.

Алсу с дочерью/instagram.com/alsou_a/

«И как теперь они многозначительно промолчат? P.S. Ребенок ни при чем», — подчеркнул шоумен.

Ранее Рустам Солнцев уже нелестно высказывался о семье Алсу. В частности, он говорил, что победа Микеллы Абрамовой нечестна. Также он недоумевал, как дочь миллионера и певицы оказалась на конкурсе. По его словам, у Алсу и ее мужа изначально был мощнейший административный ресурс.

Первый канал принял беспрецедентное решение и аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», где победила Микелла Абрамова. Специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за девочку был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Таким способом поступило более тридцати тысяч голосов за Микеллу Абрамову.

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АлсуДочь АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"Рустам СолнцевФинал шоу «Голос.Дети»
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«Я презираю этих …»: Рустам Солнцев выругался после отмены результатов шоу «Голос. Дети»
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