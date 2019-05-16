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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» прокомментировала отмену итогов голосования

По словам Гульмиры Алимбек, семья была совершенно не готова к подобному и пока это для Ержана и его родных настоящий шок.

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» прокомментировала отмену итогов голосования
Ержан Максим и его семья были очень удивлены тем,что результаты голосования шоу "Голос.Дети" реально отменили. ФОТО: www.instagram.com/maksim_erjan

Мама участника шоу «Голос. Дети» из Казахстана прокомментировала решение Первого канала провести повторный финал программы. Пока женщина и ее сын Ержан Максим в шоке, они не ожидали, что история с конкурсом еще не завершена. Гульмира Алимбек призналась, что находится в шоке и не верит, что все случившееся правда. Пока женщина не может оценить, какие перспективы это событие откроет для ее сына, пишет РИА Новости.

Женщина отмечает, что после программы о мальчике и так узнали многие. Это правда, к нему появился интерес, его позвали на британский Х-фактор,а российский продюсер Игорь Крутой пригласил его обучаться в своей академии. 

Кстати, Ержан признался, что во время шоу успел подружиться с участниками и продолжает с ними переписку после скандального финала программы. По его словам, у них есть общий чат в мессенджере, где они обмениваются сообщениями.

Проверка показала, что часть голосов, отданных за 10-летнюю Микеллу Абрамову, были фейковыми. Специалисты компании Group-IB, занимающиеся предотвращением кибератак и проведением сложных цифровых расследований, сообщили, что 38 000 голосов были накручены. С 300 телефонных номеров отправили порядка восьми тысяч сообщений. Сама система выборов атакам не подвергалась, махинация была устроена вне ее, пишет OA.

Повторный финал пройдет 24 мая. Дмитрий Нагиев, постоянный ведущий шоу, уже отметил, что нужно как можно корректнее расставить «все точки над «i», чтобы никого не задеть и не обидеть. А Первый канал напомнил, что дети меньше всего виноваты в данной ситуации.

Актер Станислав Садальский высказал свое мнение сайту Teleprogramma.pro по поводу скандала на шоу «Голос. Дети». Он уверен, что нужно было сразу провести повторный финал, а не дожидаться результатов проверки. Теперь же зрители сделали свои выводы.

 

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Тэги:

Дмитрий НагиевЕржан МаксимМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"Скандал на шоу "Голос.Дети"Финал шоу «Голос.Дети»
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» прокомментировала отмену итогов голосования
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