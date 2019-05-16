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Дочь Владимира Винокура официально оформила развод с мужем

Суд вынес решение, что сын пары Федор будет жить с матерью, но у отца мальчика есть право его навещать.

Дочь Владимира Винокура официально оформила развод с мужем
Анастасия Винокур с Григорий Матвеевич. фото: instagram.com/nastyavinokur

Владимиру Винокуру 71 год, но он продолжает радовать поклонников своим творчеством. Юморист состоит в браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой. У них есть дочка Анастасия, которая подарила юмористу внука. Шесть лет назад балерина Большого театра вышла замуж за Григория Матвеевичева, а чуть позже она родила первенца — сына Федора. Казалось, что в семье девушки царит идиллия, но в апреле этого года в суд поступило заявление о разводе.

Сама Анастасия отрицала, что у нее есть проблемы. Она даже дала интервью, в котором заверила, что не против завести второго ребенка — девочку, но не сейчас, так как морально не готова к такому повороту событий. Наследница Винокура пояснила, что хочет насладиться работой в театре, так как балетный век короткий, а потом у нее будет достаточно времени на пополнение семьи. Однако на днях журналисты выяснили, что развод Анастасии и Григория все же состоялся.

На сайте mos-gorsud.ru появился документ, подтверждающий, что брак дочери Винокура официально был расторгнут 13 мая в Пресненском суде города Москвы. Известно, что 33-летняя балерина не стала выдвигать требований касательно выплаты алиментов. Скорее всего, этот вопрос теперь уже бывшие супруги решили вне стен суда. Сын Федор останется жить с мамой, но у Матвеевичева есть право навещать его в установленном судом порядке, пишет «СтарХит».

фото: mos-gorsud.ru

Примечательно, что даже после этой информации Анастасия так и не объявила о том, что теперь свободна. Свой микроблог она по-прежнему заполняет снимками с работы. А вот Григорий публикует фото с сыном и экс-женой. Это внушает поклонникам надежду, что еще есть шанс на примирение бывших влюбленных.

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Анастасия ВинокурВладимир Винокурдочь Винокуразвездные разводы
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Дочь Владимира Винокура официально оформила развод с мужем
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