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Коллаборация с Бейонсе подняла количество поисков Adidas в интернете в пять раз

Пользователи Сети стали чаще интересоваться товарами спортивного бренда.

Коллаборация с Бейонсе подняла количество поисков Adidas в интернете в пять раз
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Не так давно Бейонсе объявила о начале сотрудничества с Adidas. Похоже, спортивный бренд не прогадал в выборе партнера. Спустя месяц после анонса о коллаборации количество поисковых запросов на товары марки в Сети увеличились в пять раз.

Данные были получены за 30 дней до 7 мая включительно и основаны на сравнении с информацией за предыдущий период.

Бейонсе и Adidas рассказали, что певица будет разрабатывать именную коллекцию совместно со спортивным фэшн-гигантом, а также перезапустит и будет расширять свой лейбл Ivy Park. Артистка, говоря о контракте с брендом, охарактеризовала его как «пожизненное партнерство».

Ранее был обнародован рейтинг «самых горячих» брендов, где компания Adidas заняла 19-е место, пишет Vogue Business.

Напомним, что на днях сайт Teleprogramma.pro сообщал, что британская марка Vans в июне выпустит коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере. Спортивная обувь будет представлена в цветах четырех факультетов школы магии Хогвартс.

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AdidasБейонсекроссовкимода
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Коллаборация с Бейонсе подняла количество поисков Adidas в интернете в пять раз
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