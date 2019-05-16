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Садальский считает, что результаты шоу «Голос. Дети» следовало аннулировать сразу

По словам актера, «камни нужно было собирать раньше».

Садальский считает, что результаты шоу «Голос. Дети» следовало аннулировать сразу
Станислав Садальский/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский высказал свое мнение по поводу скандала на шоу «Голос. Дети», результаты которого были аннулированы. По его мнению, их нужно было отменить сразу, а не дожидаться проверки, которую провела зарубежная компания. Он считает, что руководители проекта «долго рядились». По мнению актера, выводы все зрители уже давно сделали.

Победу дочери Алсу аннулировали/instagram.com/alsou_a/

Отметим, что ранее Садальский оставлял на своей страничке в соцсетях сразу несколько постов на тему победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети». По его словам, в данной истории не обошлось без влияния Ралифа Сафина, деда Микеллы Абрамовой, который много лет занимал одну из высоких должностей в компании «Лукойл». Как утверждал Садальский, влиятельный родственник мог помочь внучке победить, так как рычаги влияния для этого у него имеются.

Отметим, что Первый канал принял беспрецедентное решение и аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», где победила Микелла Абрамова. Специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за девочку был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Таким способом поступило более тридцати тысяч голосов за 11-летнюю дочку Алсу.

После победы девочки в обществе поднялась волна негодования. Многие зрители телепроекта сразу посчитали, что результаты финала несправедливы. Они потребовали от Первого канала провести тщательное расследовании. что и было сделано. Звезды шоу-бизнеса со своей стороны отмечали, что первое место заслуживал представитель Казахстана Ержан Максим.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"Станислав Садальский
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Садальский считает, что результаты шоу «Голос. Дети» следовало аннулировать сразу
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