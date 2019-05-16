Садальский считает, что результаты шоу «Голос. Дети» следовало аннулировать сразу

Актер Станислав Садальский высказал свое мнение по поводу скандала на шоу «Голос. Дети», результаты которого были аннулированы. По его мнению, их нужно было отменить сразу, а не дожидаться проверки, которую провела зарубежная компания. Он считает, что руководители проекта «долго рядились». По мнению актера, выводы все зрители уже давно сделали.

Отметим, что ранее Садальский оставлял на своей страничке в соцсетях сразу несколько постов на тему победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети». По его словам, в данной истории не обошлось без влияния Ралифа Сафина, деда Микеллы Абрамовой, который много лет занимал одну из высоких должностей в компании «Лукойл». Как утверждал Садальский, влиятельный родственник мог помочь внучке победить, так как рычаги влияния для этого у него имеются.

Отметим, что Первый канал принял беспрецедентное решение и аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», где победила Микелла Абрамова. Специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за девочку был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Таким способом поступило более тридцати тысяч голосов за 11-летнюю дочку Алсу.

После победы девочки в обществе поднялась волна негодования. Многие зрители телепроекта сразу посчитали, что результаты финала несправедливы. Они потребовали от Первого канала провести тщательное расследовании. что и было сделано. Звезды шоу-бизнеса со своей стороны отмечали, что первое место заслуживал представитель Казахстана Ержан Максим.