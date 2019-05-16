Алена Водонаева раскрыла свой секрет стройной фигуры

Телеведущая заверила, что для хорошей физической формы крайне важен рацион завтрака. Она рассказала, что ест по утрам, чтобы не сталкиваться с проблемой лишнего веса.

Алена Водонаева пишет книги, воспитывает сына Богдана от первого брака и сейчас переживает расставание со вторым мужем Алексеем Комовым. Поклонники были поражены, когда несколько недель назад телеведущая подтвердила слухи, что уже два месяца не живет с возлюбленным. Причины такого решения звезда озвучивать не стала. По всей видимости, сейчас она готовится к разводу. Пользователи Сети недоумевают, почему такая красивая и яркая девушка никак не может обрести счастье в личной жизни.

Мужчины заглядывались на Алену, когда она еще была участницей «Дома-2». С тех пор она продолжает следить за собой. Водонаева часто критикует людей с лишним весом, так как сама тщательно следит за своей фигурой. Хотя недавно телеведущая жаловалась, что мечтает вновь быть «тощей как палка». По мнению девушки, так она выглядела полгода назад, когда ездила в Японию. Водонаева вновь принялась работать над своей фигурой, чтобы достичь желаемой цели.

На днях Алена рассказала, как нужно питаться, чтобы быстро прийти в форму. «Красота начинается изнутри. И мы на миллион процентов состоим из того, что мы едим. Завтрак — мое любимое время дня. Важно, чтобы он был правильный и полезный», — отметила девушка. По словам Алены, с утра она любит есть овсяную кашу с медом или ягодами. Если же ей не удается позавтракать дома, то в кафе она заказывает глазунью или бенедикт с лососем. Водонаева призналась, что также любит есть по утрам авокадо, а вот ее сына от этого фрукта тошнит.

Звезда не упустила возможности похвастаться тем, что уже две недели не пьет кофе и намерена не прикасаться к этому напитку как минимум до осени.

«Если хотите прийти в форму, хорошо завтракайте и сократите порции на обед и на ужин. Откажитесь от кофе с молоком (это отеки) и пейте побольше воды», — пояснила Алена.

По словам девушки, на завтрак есть можно все, даже оладьи, но в меру. Также она отметила, что давно отказалась от обычного молока в пользу кокосового, овсяного и соевого и теперь не страдает от отеков, а также чувствует себя более бодрой.