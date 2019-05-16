Алексей Чумаков выступил за поиск виновников накрутки голосов в финале «Голос. Дети»

Первый канал аннулировал итоги шестого сезона конкурса, в котором победила дочь Алсу. Певец высказался на эту «горячую тему».

Первый канал подтвердил, что в итоговом зрительском голосовании на шоу «Голос.Дети» имела место накрутка голосов. По данным расследовавшей это дело компании Group-IB, за дочь Алсу массово отправляли смс-сообщения боты. Аномальный перевес голосов в пользу Микеллы Абрамовой обеспечили около трехсот номеров, зарегистрированных у одного оператора.

Итоги шестого сезона детского «Голоса» были аннулированы. Но, как считает Алексей Чумаков, который давно дружит с семьей Алсу, поспешных выводов по сложившейся ситуации пока делать не стоит.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro певец отметил, что даже если накрутка голосов была выявлена, совершенно необязательно ее заказали родные Микеллы. Это мог сделать кто-то еще, поэтому сначала необходимо найти виновников случившегося.

Алексей Чумаков считает 11-летнюю дочь Алсу одним из трех лучших исполнителей шестого сезона «Голоса.Дети» наряду с Ержаном и Нино. Когда вокруг победы девочки разгорелся серьезный скандал, артист не исключил, что за юную певицу поклонники голосовали от чистого сердца, а первой она оказалась из-за того, что у ее семьи очень много друзей.

В этом случае, считает Чумаков, руководству Первого канала стоит полностью отказаться от голосования. Победу участникам должно присуждать компетентное жюри.