Нагиев рассказал, как будет поставлена точка над «i» в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Сегодня стало известно, что Первый канал проведет повторный финал шоу «Голос.Дети». Предыдущие результаты будут аннулированы. Не исключено, что будет выбран новый финалист проекта, так как стало известно, что за Микеллу Абрамову голосовали несуществующие абоненты.

Спецвыпуск покажут в прямом эфире 24 мая, на площадке соберутся все участники и финалисты. О том, как это будет, рассказал Дмитрий Нагиев.

«Мы попробуем как можно корректнее сделать праздник детям, не травмируя никого, попробуем расставить все точки над i», — рассказал телеведущий агентству ФАН.

Дмитрий Нагиев, как и в самом начале скандала, стоит на своем: если подтвердится, что была накрутка, то результаты обязаны быть аннулированы. Если же все честно, то независимо от того: нравится победитель или нет, вмешиваться нельзя.

Резюмируя Дмитрий Нагиев отметил, что видит и слышит такую же информацию, что и все, поэтому не берется судить, так как «не видел никаких документов». В пресс-службе Первого канала подчеркнули, что проект призвал дарить радость и «дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими».

15 мая стало известно, что завершено расследование подлинности итогов голосования на шоу «Голос. Дети». В компании Group-IB обнаружили накрутку голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову, также выявлено использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала.