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«Обработка фото зашкаливает»: Яна Рудковская ответила на критику подписчицы

Супруга Евгения Плющенко не только публикует в Instagram фото и видеоролики, но также общается со своими подписчиками, отвечая на их вопросы и возможную критику.

«Обработка фото зашкаливает»: Яна Рудковская ответила на критику подписчицы
Яна Рудковская с сыном Сашей и супругом Евгением Плющенко (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – 44-летняя Яна Рудковская – не раз вступала в переписку со своими подписчиками в Instagram. Ранее, музыкальный продюсер разместила на личной страничке свежий снимок, где она запечатлена в одном из столичных ресторанов. На фото возлюбленная спортсмена позирует в приталенном платье с принтом, при этом наряд Рудковской не доходил и до колен.

Публикация Яны не осталась незамеченной её верными почитателями. Так за сутки кадр набрал порядка 50 тысяч отметок «Нравится». Одна из подписчиц Рудковской под ником @alyona.fomina отреагировала на пост музыкального продюсера.

«Обработка фото зашкаливает!» — написала под фото Яны её поклонница.

К слову, и сама Рудковская не осталась в стороне, ответив на отзыв фанатки.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская опубликовала свежий снимок (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Специально для таких как Вы я сделала Stories», — подметила супруга Плющенко, опровергнув тем самым предположение поклонницы.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Супруга Евгения Плющенко посоветовала поклонникам обратить внимание на ее Stories (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«А что с ногами? Нет я не против обработки фото. Я понимаю, что люди публичные, и это часть работы. Просто иногда это слишком очевидно», — добавила еще одна подписчица Яны под ником @zabulenaite.

«Зайдите в Stories. Там очевидное и невероятное», — заявила сама Рудковская.

К слову, в своем Stories разместила кадры, которые были сделаны в том же ресторане. Тем самым супруга Плющенко предвосхитила возможную критику о якобы специфичной обработке своих фото.

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«Обработка фото зашкаливает»: Яна Рудковская ответила на критику подписчицы
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