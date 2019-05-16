НОВОСТИ

Домашние будни: муж Нюши опубликовал фото супруги без макияжа

Игорь Сивов поздравил свою звездную супругу с Днем семьи.

Домашние будни: муж Нюши опубликовал фото супруги без макияжа
Нюша. фото: globallook.com

Певица Нюша за последние два года повзрослела. Она не только вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, но и стала мамой. Своему избраннику в ноябре прошлого года артистка родила дочку. Теперь она совмещает карьеру и материнство. Первые месяцы девушка предпочла провести уединенно с семьей, чтобы привыкнуть к новой роли, а пару недель назад объявила, что скоро кардинально сменит имидж и выпустит новый хит.

Сейчас поклонники помогают Нюше, отдавая голоса в Instagram певицы за образы, которые она предлагает на выбор поклонникам. Пока преображение знаменитости еще не завершено. Стилисты подбирают ей интересные наряды и различные варианты причесок. Тем временем, муж певицы решил поздравить ее с Днем семьи. В соцсети накануне вечером он поделился трогательными архивными фото, на которых бизнесмен запечатлен с возлюбленной и совсем крохотной дочкой.

фото:instagram.com/igorsivovv/

Позже Сивов также разместил снимок, на котором он позирует в джинсах и пиджаке в красивом зале. Одной рукой мужчина приобнимает Нюшу, облаченную в белоснежное легкое платье. Примечательно, что певица запечатлена почти без макияжа. «Семья — это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни», — процитировал супруг артистки Джонни Деппа.

Одни поклонники восхитились парой и поздравили их с праздником, а другие стали обсуждать внешность Нюши. «Вот отхватил Игорь самую шикарную жену», «Нюша тут другая», «Какая красивая парочка», — прокомментировали пост подписчики. Отреагировала и сама певица. Она оставила в комментариях своему супругу эмодзи в виде сердца. Напомним, что родители скрывают имя своей дочки, но не так давно впервые показали малышку за долгое время. Ее лицо они пока не дают разглядеть, но фанаты уверены, что она вырастет копией своей мамы.

Вам может быть интересно:

Эксперименты продолжаются: Нюша копирует стиль Ким Кардашян Испытано на себе: Нюша показала пять новых вариантов причесок "Нашей принцессе полгода": Нюша впервые за долгое время показала подросшую дочь

Тэги:

без косметикиИгорь СивовНюша новые фотопевица Нюша
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Домашние будни: муж Нюши опубликовал фото супруги без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: