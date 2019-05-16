Домашние будни: муж Нюши опубликовал фото супруги без макияжа

Певица Нюша за последние два года повзрослела. Она не только вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, но и стала мамой. Своему избраннику в ноябре прошлого года артистка родила дочку. Теперь она совмещает карьеру и материнство. Первые месяцы девушка предпочла провести уединенно с семьей, чтобы привыкнуть к новой роли, а пару недель назад объявила, что скоро кардинально сменит имидж и выпустит новый хит.

больше по теме Спустя десять лет Нюша решилась на кардинальную смену имиджа А помогут в этом поклонники! Певица на днях устроит голосование за наиболее подходящий для нее стиль.

Сейчас поклонники помогают Нюше, отдавая голоса в Instagram певицы за образы, которые она предлагает на выбор поклонникам. Пока преображение знаменитости еще не завершено. Стилисты подбирают ей интересные наряды и различные варианты причесок. Тем временем, муж певицы решил поздравить ее с Днем семьи. В соцсети накануне вечером он поделился трогательными архивными фото, на которых бизнесмен запечатлен с возлюбленной и совсем крохотной дочкой.

Позже Сивов также разместил снимок, на котором он позирует в джинсах и пиджаке в красивом зале. Одной рукой мужчина приобнимает Нюшу, облаченную в белоснежное легкое платье. Примечательно, что певица запечатлена почти без макияжа. «Семья — это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья — это самые прочные узы всей вашей жизни», — процитировал супруг артистки Джонни Деппа.

Одни поклонники восхитились парой и поздравили их с праздником, а другие стали обсуждать внешность Нюши. «Вот отхватил Игорь самую шикарную жену», «Нюша тут другая», «Какая красивая парочка», — прокомментировали пост подписчики. Отреагировала и сама певица. Она оставила в комментариях своему супругу эмодзи в виде сердца. Напомним, что родители скрывают имя своей дочки, но не так давно впервые показали малышку за долгое время. Ее лицо они пока не дают разглядеть, но фанаты уверены, что она вырастет копией своей мамы.