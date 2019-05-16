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Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем

Создатели ленты «Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood» рассказали о жизни экс-актрисы до встречи с принцем Гарри.

Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Причиной расставания Меган Маркл стала невозможность уделять друг другу много времени. Об этом поведали создатели докленты «Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood» («Меган Маркл: фильмы, брак и материнство»).

Авторы фильма взяли интервью у репортера Эшли Пирсон, которая специализируется на жизни королевской семьи. Журналист заявила, что основной причиной, по которой развалился брак Меган, стала ее карьера.

Из-за плотного съемочного графика Маркл супруги почти не виделись. В результате союз актрисы и продюсера Тревора Энгельсона распался.

До свадьбы пара встречалась пять лет. Брак же продержался всего два года. После того, как влюбленные обменялись кольцами, Меган почти сразу пригласили принять участие в «Форс-мажорах». Съемки проходили в Торонто.

Маркл уехала в Канаду, а муж остался в Лос-Анджелесе. Оба не выдержали испытания разлукой.

Маркл и Энгельсон оформили развод в 2013 году. Четыре года спустя актриса согласилась выйти замуж за принца Гарри. Ради него, в отличие от Тревора, она решила завершить актерскую карьеру. Свадьба с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2018 года, а спустя год у них родился сын Арчи.

Что касается Энгельсона, то продюсер обрел свое счастье, женившись на дочери магната Трейси Курланд. Свадьба состоялась в мае этого года.

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Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
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