НОВОСТИ

«Предпочитаю естественность»: 41-летняя Климова вслед за Вайкуле высказалась о женской красоте

Екатерина Климова не скрывает, что следит за собой. Но при этом не делает из внешности культа.

«Предпочитаю естественность»: 41-летняя Климова вслед за Вайкуле высказалась о женской красоте
Екатерина Климова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Актриса Екатерина Климова в одном из недавних интервью рассказала, как относится к красоте. По мнению супруги Гелы Месхи, важно следить за состоянием кожи, волос и ногтей. Однако не стоит идти на поводу у моды. 41-летняя Климова обеими руками голосует за естественность. И вне съемочного процесса старается не пользоваться косметикой. В Instagram она не раз публиковала фото без макияжа. К слову, свои «естественные» снимки показывали недавно продюсер Яна Рудковская, телеведущая Регина Тодоренко, супруга певца Александра Малинина – Эмма Малинина.

«Предпочитаю естественность, нежели что-то наклеенное, накрашенное… Если ты молод и хочешь экспериментировать с внешностью, почему бы и нет?» — задалась вопросом Климова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 17-летняя дочь актрисы Елизавета Хорошилова старается во всем брать пример с мамы.

«Мама — лучший мотиватор… Особенно когда вспоминаю, как быстро она приходила в форму после рождения моих братьев и сестры», — приводит Hello! слова старшей дочери Екатерины Климовой.

Екатерина Климова без макияжа
Екатерина Климова в своем микроблоге показывала себя без макияжа (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Ранее о женской красоте рассуждала певица Лайма Вайкуле. 64-летняя исполнительница полагает, что особую роль играют не правильные черты лица, а наличие у женщины шарма. Безусловно, не стоит забывать об уходе за собой.

«А иначе красота просто наскучит», — отметила Вайкуле в интервью для издания «Домашний очаг».

Вам может быть интересно:

«Моя стихия - вода»: многодетная Екатерина Климова раскрыла секрет стройности 41-летняя Климова собрала коллаж из снимков с подросшей дочерью Беллой «Белла любит девичьи штучки»: 41-летняя Климова заговорила о младшей дочери

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Предпочитаю естественность»: 41-летняя Климова вслед за Вайкуле высказалась о женской красоте
Интересно?
Поделись с друзьями: