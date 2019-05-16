«Предпочитаю естественность»: 41-летняя Климова вслед за Вайкуле высказалась о женской красоте

Екатерина Климова не скрывает, что следит за собой. Но при этом не делает из внешности культа.

Актриса Екатерина Климова в одном из недавних интервью рассказала, как относится к красоте. По мнению супруги Гелы Месхи, важно следить за состоянием кожи, волос и ногтей. Однако не стоит идти на поводу у моды. 41-летняя Климова обеими руками голосует за естественность. И вне съемочного процесса старается не пользоваться косметикой. В Instagram она не раз публиковала фото без макияжа. К слову, свои «естественные» снимки показывали недавно продюсер Яна Рудковская, телеведущая Регина Тодоренко, супруга певца Александра Малинина – Эмма Малинина.

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«Предпочитаю естественность, нежели что-то наклеенное, накрашенное… Если ты молод и хочешь экспериментировать с внешностью, почему бы и нет?» — задалась вопросом Климова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 17-летняя дочь актрисы Елизавета Хорошилова старается во всем брать пример с мамы.

«Мама — лучший мотиватор… Особенно когда вспоминаю, как быстро она приходила в форму после рождения моих братьев и сестры», — приводит Hello! слова старшей дочери Екатерины Климовой.

Ранее о женской красоте рассуждала певица Лайма Вайкуле. 64-летняя исполнительница полагает, что особую роль играют не правильные черты лица, а наличие у женщины шарма. Безусловно, не стоит забывать об уходе за собой.