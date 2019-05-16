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Дэниел Крейг может сыграть в шестом фильме о Бонде

Актриса, которая играет роль мисс Манипенни, заявила, что ее коллега не хочет расставаться со своим героем.

Дэниел Крейг может сыграть в шестом фильме о Бонде
Кадр из фильма "007: Спектр" (2015)

«Бонд 25» может не стать последним фильмом, где Дэниел Крейг сыграет агента 007. Об этом заявила его партнер по площадке Наоми Харрис.

В августе 2017 года Дэниел Крейг заявил, что сыграет роль Джеймса Бонда в пятый и последний раз. Однако есть шанс, что актер все-таки снова согласится вернуться на «службу Ее Величества». Наоми Харрис рассказала, что Крейг готов к обсуждению своего участия в шестом шпионском блокбастере.

«Дэниел никогда не говорил, что «Бонд 25» станет его последним фильмом, так как что точно сказать ничего нельзя. Вопрос все еще открыт, все может быть», — отметила она.

«Все зависит от самого фильма и если зрители скажут, что в следующем снова хотят видеть Крейга, а это, я думаю и случится, тогда он может сняться в еще одной ленте», — добавила актриса.

Добавим, что перед началом съемок на Ямайке на интересующий журналистов вопрос он ответил «возможно», но затем быстро вставил «хотя нет». «Да, это мой последний фильм. Так оно и есть», — цитирует актера Express.co.uk.

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"Бонд 25"Дэниел КрейгНаоми Харрисфильм "Бонд 25"
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Дэниел Крейг может сыграть в шестом фильме о Бонде
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