Дэниел Крейг может сыграть в шестом фильме о Бонде

Актриса, которая играет роль мисс Манипенни, заявила, что ее коллега не хочет расставаться со своим героем.

«Бонд 25» может не стать последним фильмом, где Дэниел Крейг сыграет агента 007. Об этом заявила его партнер по площадке Наоми Харрис.

В августе 2017 года Дэниел Крейг заявил, что сыграет роль Джеймса Бонда в пятый и последний раз. Однако есть шанс, что актер все-таки снова согласится вернуться на «службу Ее Величества». Наоми Харрис рассказала, что Крейг готов к обсуждению своего участия в шестом шпионском блокбастере.

«Дэниел никогда не говорил, что «Бонд 25» станет его последним фильмом, так как что точно сказать ничего нельзя. Вопрос все еще открыт, все может быть», — отметила она.

«Все зависит от самого фильма и если зрители скажут, что в следующем снова хотят видеть Крейга, а это, я думаю и случится, тогда он может сняться в еще одной ленте», — добавила актриса.

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Добавим, что перед началом съемок на Ямайке на интересующий журналистов вопрос он ответил «возможно», но затем быстро вставил «хотя нет». «Да, это мой последний фильм. Так оно и есть», — цитирует актера Express.co.uk.