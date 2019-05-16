Звезду «Дом-2» Викторию Комиссарову избивали и насильно удерживали на Бали

Виктория Комиссарова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Там она пыталась строить отношения с мужчинами, но недолго. Чуть больше года назад девушка с подругой уехала отдохнуть на Бали. В соцсетях она познакомилась с привлекательным мужчиной по имени Рустам Загидулин, с которым у нее сразу завязались отношения. Они даже стали готовится к свадьбе, но в итоге сказка обернулась для русской красавицы адом.

Комиссарова обратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии передачи «Прямой эфир» она не могла сдержать слез, рассказывая о ситуации, в которой оказалась. Выяснилось, что ее отношения с женихом начались со лжи. Изначально он представился ей Оскаром и заверил, что четыре года живет на острове и ни в чем не нуждается. Он рассказывал, что его родителей нет в живых. Когда Виктория выяснила, что его мама с папой живы, Рустам поднял на нее руку. По словам знаменитости, уже через два или три месяца совместной жизни она начала замечать, что возлюбленный постоянно врет.

«Начинается потасовка, стаскивает по лестнице. Естественно я начинаю орать, мне делать больше было нечего. Я начинаю орать, чтобы кто-нибудь вышел. В общем я оказываюсь на земле, на траве, а он был еще пьяный в тот момент. Он начал бить меня ногой по голове. Я лежал, у меня была огромная гематома на следующий день», — поделилась воспоминаниями Комиссарова о дне, когда жених впервые ее избил. По словам девушки, тогда ее спасла семья, у которой они снимали жилье.

Однако на этом история не закончилась. Виктория отметила, что Рустам собрал все вещи, забрав ее телефон и документы. «Я не могла даже вызвать такси или позвонить маме», — подчеркнула блондинка. По ее словам, позже ей все же вернули телефон и в ноябре прошлого года она вернулась к родным в Краснодар. Но спустя время Рустам наведался к ней домой и попросил прощения. Комиссарова вновь приняла возлюбленного, а спустя время жених ее избил.

«Он говорил, что сделает документы и сможет работать, но по факту все снова оттягивалось и у меня закончилось терпение. Я собрала вещи и ушла», — пояснила девушка.

После этого на ее доме стали появляться надписи с угрозами: «Ходи и оборачивайся», «Я тебе ноги сломаю». Рустам даже угрожал, что сожжет всю семью звезды телестройки. После этого Виктория стал плохо спать. Сам Загидулин заверяет, что все еще любит Комиссарову.

«Многие мои поступки — это были поступки какого-то подростка, а она хотела видеть во мне мужчину. Я хочу ей показать, сказать и убедить ее в том, что я настоящий мужчина, что я готов покаяться и что я готов извиниться перед ней», — добавил Рустам.

Мужчина даже прошел проверку на полиграфе. Он признался, что отбирал у своей невесты документы, брал у нее деньги, поднимал на нее руку. Рустам даже успел испортить автомобиль Виктории. Он сломал боковое зеркало, сделал надписи на корпусе и чуть не сжег транспортное средство. Гости в студии попросили Комиссарову забыть Рустама и не вздумать прощать его.