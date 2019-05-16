Супруга Сергея Жукова вспомнила, что в юности не пользовалась интересом у парней

Супруга лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова Регина Бурд в Instagram рассказала, что ей смешно вспоминать юность, которую она проводила в детских лагерях. Однажды она сидела на скамейке и грустила под песню «Руки вверх». Никто не приглашал девушку на медленный танец.

«Если бы я знала, кто пригласит меня в один прекрасный день на танец всей жизни. Ещё помню, как в выходные я первая бежала занять очередь к телефону, чтобы позвонить родителям. Но после звонка становилось ещё грустнее. Жутко щемило в сердце. По непонятным тогда причинам каждый раз в середине смены я заболевала. Вдруг резко поднималась температура и меня забирали домой. Никто не мог понять, почему. И только теперь я понимаю, что во всю работала психосоматика», — отметила Регина Бурд.

Также супруга Жукова вспомнила, что ее сверстники налетали на гостинцы от родителей и сметали их за один вечер. Сама она ела гостинцы медленно, по одной конфетке. Бурд тогда считала, что если съест все конфеты, то ниточка с родными порвется. Поэтому стабильно к приезду мамы у нее оставались запасы.

На днях Регина побывала с дочкой в Артеке. Девочка осталась в восторге от увиденного.

Напомним, Регина Бурд является бывшей солисткой популярной ранее группы «Сливки». Ее сценический псевдоним Мишель. С декабря 2007 года она состоит в браке с Сергеем Жуковым. У пары трое детей.