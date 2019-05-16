Более 200 тысяч фанатов «Игры престолов» требуют переснять финальный сезон

Среди поклонников и зрителей шоу «Игра престолов» не смолкают обсуждения последней, пятой серии. Фанаты возмущены происходящим в последних сериях и считают сезон «из самых плохих финалов из всех сериалов в истории».

Пятая серия восьмого сезона была признана самой популярной за всю историю шоу. На текущий момент ее посмотрели свыше 18 миллионов человек.

На днях на популярном ресурсе Change.org для создания петиций появилась жалоба от Дилана Ди, адресованная телеканалу HBO. Молодой человек потребовал от руководства канала «снять ремейк восьмого сезона «Игры престолов», пригласив на этот раз компетентных сценаристов».

За последние несколько дней эту петицию подписали более 238 000 человек.

«Этот сериал заслуживает заключительного сезона, который имеет смысл. Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс показали себя прискорбно некомпетентными писателями», — говорится в петиции.

Стоит отметить, что фанаты в первую очередь были возмущены поведением королевы Дейенерис в пятой серии. Она сожгла захваченный город, несмотря на его капитуляцию, и убила множество мирных жителей.