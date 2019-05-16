Анна Михалкова с чупа-чупсом во рту пошутила про съемки фильма для взрослых

Актриса заявила, что в ее жизни все самое интересное только начинается.

Актриса Анна Михалкова в Instagram разместила снимок, на котором она с чупа-чупсом во рту. Отметим, что два дня назад, 14 мая, она отметила 45-летие. Актриса считает, что в ее жизни только начинается все самое интересное.

По словам дочери режиссера Никиты Михалкова, она мечтает подольше задержаться в этом своем возрасте. В жизни у звезды все прекрасно: родители живы и здоровы, она нужна детям. Кроме того, Анна Михалкова получает огромное удовольствие от своей работы. Добавим, что актриса не испытывает недостатка в ролях.

«Когда любишь ты и любят тебя. Когда желания и возможности совпадают! И когда не стесняешься быть счастливым! Спасибо огромное всем за поздравления, за этот поток любви, в который я попала в эти дни! Постараюсь отплатить тем же! Фото со съемок фильма «Про любовь. Только для взрослых», – пошутила популярная актриса.

Отметим, что Анна Михалкова – многодетная мать. У нее трое детей. Супругом звезды является известный предприниматель Альберт Баков. Добавим, что Анна Михалкова за последнее время сильно похудела. Ей удалось сбросить 15 килограммов. Как заявила сама актриса, на такой шаг она пошла ради здоровья.