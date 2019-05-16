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«В моем возрасте нужно себя беречь»: Седокова с иронией пожаловалась на отсутствие выходных

Певица не сидит без дела ни минуты.

«В моем возрасте нужно себя беречь»: Седокова с иронией пожаловалась на отсутствие выходных
Анна Седокова / Global look Press

Анна Седокова — успешная и востребованная певица, а также счастливая мать. Артистка много работает, но при этом успевает путешествовать.

В этот раз 36-летняя Седокова поделилась в Instagram соблазнительной фотографией, на которой она сидит на фоне пальм и белоснежного песка в коротких джинсовых шортах и леопардовом боди.

В подписи к снимку Аня пожаловалась на свой плотный график.

«Вчера говорили с молодым человеком,что у меня по сути никогда не было ни дня без работы. Ну, вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретилась посидела. Вот, плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя уже беречь», — написала Седокова, добавив к посту смеющиеся смайлики.

Напомним, ранее недоброжелатели сфотографировали Анну Седокову во время отдыха в Турции и представили ее в неприглядном свете. После певица поспешила доказать поклонникам отсутствие у нее целлюлита.

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InstagramАнна СедоковаАнна Седокова последние новостинапряженный график
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«В моем возрасте нужно себя беречь»: Седокова с иронией пожаловалась на отсутствие выходных
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