НОВОСТИ

Дарья Пынзарь пропустила день рождения сына ради визита к пластическому хирургу

Звезда «Дома-2» недавно сделала пластическую операцию. Девушке пришлось вернуться в Москву, оставив семью, чтобы пройти осмотр.

Дарья Пынзарь пропустила день рождения сына ради визита к пластическому хирургу
Дарья Пынзарь. фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь прославилась благодаря телепроекту «Дом-2». Теперь она является мамой двоих детей и бизнесвумен. Вместе с мужем Сергеем Пынзарем девушка занимается недвижимостью в Турции, куда переехала жить с семьей в прошлом году. Однако она продолжает регулярно приезжать в Россию по делам. В конце апреля в одной из столичных клиник Дарья сделала пластическую операцию. Она решилась лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка.

Последние две недели девушка ходит с перевязанным лицом. Врачи ее сразу предупредили, что повязки можно будет снять только спустя некоторое время после операции. Девушка не стесняется носить специальную шапочку. Взгляды прохожих ее не смущают.

На днях Дарья вновь приехала в Москву, чтобы решить некоторые проблемы с документацией и заодно посетить пластического хирурга. Она пропустила день рождения младшего сына Давида, которому 15 мая исполнилось три года.

Представитель знаменитости рассказал, что делала девушка в столице. «Ей сняли часть швов, на конечный результат операции можно будет посмотреть через 7-10 дней — когда спадут отеки», — поведал представитель, пишет издание «СтарХит». Однако Даша все-же поздравила наследника в соцсети, поделившись трогательным архивным фото, на котором мальчик запечатлен совсем маленьким. «Расти здоровым, сильным, умным и счастливым мужчиной!» — написала Пынзарь.

Вам может быть интересно:

Похудевшая Пынзарь продемонстрировала плоский живот на пляже Дарья Пынзарь о фигуре: "Сделала грудь давно, но до сих пор довольна" «Операция обошлась мне в 450 тысяч рублей»: Дарья Пынзарь рассказала о своих расходах на красоту

Тэги:

Дарья Пынзарьзвездные детипластика звезд
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дарья Пынзарь пропустила день рождения сына ради визита к пластическому хирургу
Интересно?
Поделись с друзьями: