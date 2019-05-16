Дарья Пынзарь пропустила день рождения сына ради визита к пластическому хирургу

Дарья Пынзарь прославилась благодаря телепроекту «Дом-2». Теперь она является мамой двоих детей и бизнесвумен. Вместе с мужем Сергеем Пынзарем девушка занимается недвижимостью в Турции, куда переехала жить с семьей в прошлом году. Однако она продолжает регулярно приезжать в Россию по делам. В конце апреля в одной из столичных клиник Дарья сделала пластическую операцию. Она решилась лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка.

Последние две недели девушка ходит с перевязанным лицом. Врачи ее сразу предупредили, что повязки можно будет снять только спустя некоторое время после операции. Девушка не стесняется носить специальную шапочку. Взгляды прохожих ее не смущают.

На днях Дарья вновь приехала в Москву, чтобы решить некоторые проблемы с документацией и заодно посетить пластического хирурга. Она пропустила день рождения младшего сына Давида, которому 15 мая исполнилось три года.

Представитель знаменитости рассказал, что делала девушка в столице. «Ей сняли часть швов, на конечный результат операции можно будет посмотреть через 7-10 дней — когда спадут отеки», — поведал представитель, пишет издание «СтарХит». Однако Даша все-же поздравила наследника в соцсети, поделившись трогательным архивным фото, на котором мальчик запечатлен совсем маленьким. «Расти здоровым, сильным, умным и счастливым мужчиной!» — написала Пынзарь.