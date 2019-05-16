Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии

На счету Брюса Уиллиса масса крутых трюков. За ним прочно укрепилось звание героя боевиков, поэтому неудивительно, что поклонники ждут, что их кумир всегда будет на высоте. Однако и на старуху бывает проруха.

Голливудский актер стал почетным гостем на открытии бейсбольного матча в Филадельфии, где ему было предоставлено право первым забросить мяч с середины поля. Однако бросок Уиллиса разочаровал фанатов, так как мяч даже не долетел до штанги перед тем, как упасть на землю.

Ситуацию усугубило то, что актер на самом деле стоял всего в нескольких метрах от площадки и все равно промахнулся.

С учетом того, что у Брюса отличная спортивная подготовка, то это полное фиаско. Именно так расценили неудачу многие поклонники актера.

Bruce Willis threw out the first pitch tonight and it bounced. Listen to the crowd reaction 👂 pic.twitter.com/wzPQQrud6S — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 15 мая 2019 г.

Впрочем, стоит отметить, что удар Уиллиса все же не самый худший. Некоторые пользователи отметили, что Брюс и не старался забить гол, а вышел на поле «поиграть» лицом.