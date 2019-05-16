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Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии

Звезду франшизы «Крепкий орешек» пригласили открыть игру и забросить первый мяч.

Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии
Кадр из фильма "Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть" (2013)

На счету Брюса Уиллиса масса крутых трюков. За ним прочно укрепилось звание героя боевиков, поэтому неудивительно, что поклонники ждут, что их кумир всегда будет на высоте. Однако и на старуху бывает проруха.

Голливудский актер стал почетным гостем на открытии бейсбольного матча в Филадельфии, где ему было предоставлено право первым забросить мяч с середины поля. Однако бросок Уиллиса разочаровал фанатов, так как мяч даже не долетел до штанги перед тем, как упасть на землю.

Ситуацию усугубило то, что актер на самом деле стоял всего в нескольких метрах от площадки и все равно промахнулся.

С учетом того, что у Брюса отличная спортивная подготовка, то это полное фиаско. Именно так расценили неудачу многие поклонники актера.

 

Впрочем, стоит отметить, что удар Уиллиса все же не самый худший. Некоторые пользователи отметили, что Брюс и не старался забить гол, а вышел на поле «поиграть» лицом.

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Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии
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