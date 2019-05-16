Александр Серов объяснил, почему не пришел на свадьбу единственной дочери

На днях единственная дочь Александра Серова Мишель вышла замуж. Торжество прошло в Барвихе в тайне от широкой публики. О свадьбе девушка сообщила в социальной сети, так и не показав лицо жениха.

Единственное, что могло омрачить радостный день – отсутствие на церемонии бракосочетания самого Серова. Отец невесты так и не появился на свадьбе, чтобы отвести дочь к алтарю. По слухам, певец просто побоялся «светиться» на людях из-за громких скандалов, которые в последнее время не утихают вокруг его имени. Также начались пересуды о том, что между артистом и его зятем, которого зовут Роман, вспыхнул конфликт.

Накануне Серов стал гостем программы «Пусть говорят». Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» опроверг все домыслы. Как выяснилось, с 32-летним мужем дочери отношения ему наладить удалось, хотя и не сразу.

«Было непросто найти общий язык с моим папой. Папа задавал ему множество вопросов. Но я считаю, что, как отец, он имеет на это право. Сейчас лед растаял, папа принял Рому», – подтвердила Мишель, которая пришла в студию к Дмитрию Борисову вместе с отцом.

Как подчеркнул Серов, никаких скандалов он не боится, поскольку громкие заявления той же Дарьи Друзяк не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле, на свадьбе наследницы он не присутствовал из-за работы.

«Я был в цейтноте! У меня были важные дела, я не мог бросить все», – признался народный артист России.

Напомним, Мишель Серова родилась в браке певца с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. После 19 лет отношений Серов развелся с избранницей.