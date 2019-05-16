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Старшая дочь Кардашян и Уэста срежиссировала музыкальный клип

Маленькая Норт не поет, но отлично танцует.

Старшая дочь Кардашян и Уэста срежиссировала музыкальный клип
Фото:https://www.instagram.com/kimkardashian

Несмотря на появление четвертого ребенка, Ким Кардашян справедливо распределяет свое время между всеми детьми.

На днях светская львица опубликовала в своем Instagram первый клип старшей дочери. На видео 6-летняя Норт Уэст подпевает песне Билли Рэй Сайруса и рэпера Lil Nas X «Old Town Road».

Норт энергично танцует под выбранную композицию, демонстрируя отличное чувство ритма и гибкость.

«Вот как мы проводим время в декретном отпуске. Режиссер и Хореограф — Норт», — подписала видео Ким.

Подписчики выразили восторг от клипа, отметив, что дочь знаменитой пары очень музыкальна. В комментариях также отметилась Наоми Кэмпбелл, которая написала: «Вот это настоящая девочка-близнецы! Давай, Норт!».

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Тэги:

"Семейство Кардашян"Канье УэстКим КардашянНаоми КэмпбеллНорт Кардашян Уэст
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Старшая дочь Кардашян и Уэста срежиссировала музыкальный клип
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