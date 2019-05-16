Не сдает позиций: Анна Курникова продемонстрировала модные купальники лета

Анна Курникова пошла по стопам матери и построила карьеру теннисистки. Девушка является бывшей первой ракеткой мира и гражданкой США. Более того, белокурая красавица завоевала сердце одного из самых привлекательных артистов в мире — Энрике Иглесиаса (Enrique Iglesias). Впервые слухи об их романе появились в 2002 году. И только в 2017 году теннисистка подарила своему избраннику двойню: Николаса и Люси.

37-летняя теннисистка в последнее время редко появляется на светских мероприятиях и почти не снимается в фотосессиях. Однако на днях она все же снялась для глянца. Анна украсила обложку юбилейного номера Cosmopolitan. В кадре она позирует в черном облегающем топе с серебристым принтом, а дополняют образ массивные украшения.

Примерила девушка и несколько купальников. На одном из снимков звезда позирует в цветном ретро-купальнике с завышенной талией, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Также Курникова примерила алое мини-бикини. К слову, съемки проходили в Майами. На некоторых фото девушка запечатлена в стильных нарядах на фоне большого города. Спортсменка показала, что может одинаково прекрасно выглядеть как на пляже, так и на деловой встрече.

Поклонники остались в восторге от внешности Анны. Они не поскупились на комплименты. Добавим, что в интервью для журнала, который выйдет в июне, избранница Энрике рассказала о детях и жизни в Америке.