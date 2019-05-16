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Александр Жулин не считает неверность мужа поводом для аборта

Спортсмен обозначил свою точку зрения на этот спорный вопрос в эфире программы «Жить здорово!».

Александр Жулин не считает неверность мужа поводом для аборта
Фото: Globallookpress.com

В программе «Жить здорово!» на Первом канале есть рубрика «Труба правды», в которой герой анонимно может рассказать о своей проблеме и получить советы звездного приглашенного эксперта.

Сегодня в данной рубрике выступала женщина, которая призналась, что беременна и узнала, что супруг имеет вторую семью, где совсем недавно тоже родился малыш. Героиня поделилась, что она растерянна и не знает, оставлять ли ей ребенка.

В качестве эксперта Елена Малышева пригласила известного тренера по фигурному катанию Александра Жулина. Ведущая рассказала, что спортсмен дважды разводился, однако сумел сохранить хорошие отношения со всеми женами. В настоящий момент он счастлив в третьем браке.

Скриншот: Первый канал
Скриншот: Первый канал

Малышева поинтересовалась у Александра, как поступить женщине, отметив, что сама относится к этому вопросу очень серьезно.

Жулин категорично заявил, что в его картине мира нет места абортам. Фигурист считает, что ребенок должен получить право на жизнь вне зависимости от ситуации.

«Это дар, потом этого может просто не случиться, а муж останется он или не останется, он же не уходит пока? Значит, он мечется, он сам для себя еще не принял решение. Как показывает практика, свет клином не сошелся на муже, так же, как и на жене, в общем-то», — уверен фигурист.

В конце программы анонимная героина сказала, что не сможет избавиться от ребенка, однако не знает, как ей с ним потом жить.

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Александр жулинЕлена Малышевапрограмма "Жить здорово!"
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Александр Жулин не считает неверность мужа поводом для аборта
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