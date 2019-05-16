Совсем взрослый: 13-летний сын Ирины Дубцовой перерос маму

Певица и ее наследник проводят майские дни на Мальдивах.

Ирина Дубцова вместе с сыном Артемом спасается на Мальдивах от сезонной аллергии в Москве. Певица отлично проводит время на райских островах и не забывает делиться живописными фотографиями на странице в Instagram.

Недавно Дубцова разместила видео с занимающимся дайвингом Артемом и столкнулась с критикой подписчицы, назвавшей мальчика «балбесом». Тогда Ирина объяснила, что у ребенка сезонная аллергия на пыльцу и астма, поэтому период цветения они ежегодно пережидают в других странах, а сам Артем переходит на дистанционное обучение.

В этот раз певица поделилась фотографией со своим сыном, где видно, что 13-летний парень уже перерос маму. Кстати, рост певицы — 172 сантиметра.

«Пойду, почитаю сказку на ночь «малышу». Месяц назад были одного роста с @chernitsyn_official. Планочки на стене не дают мне ни одного шанса усомниться», — подписала снимок Дубцова.

Поклонники оценили фотографию певицы с сыном и поразмышляли о том, как быстро растут чужие дети.

Напомним, Ирина Дубцова родила сына Артема от музыканта Романа Черницына. Пара уже много лет не вместе, но поддерживает теплые отношения.