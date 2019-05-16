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Принц Гарри хранит для сына необычный презент

Впоследствии малышу Арчи Харрисону придется отыскать секретный предмет в королевском саду.

Принц Гарри хранит для сына необычный презент
Маленький сын Меган Маркл и принца Гарри получает множество подарков. Фото: globallookpress

Сын Меган Маркл и принца Гарри получил множество подарков еще до рождения. Первые презенты будущей маме вручили подруги на вечеринке в Нью-Йорке, а поклонники британской королевской семьи продолжают присылать малышу Арчи Харрисону сувениры всех мастей.

Один из самых необычных подарков для сына принцу Гарри вручили лично. Это произошло во время его визита в Оксфорд, в детскую больницу при Центре соседства Бартон. Молодой отец получил небольшой камень в форме яйца, покрытый золотистой краской, с написанным на нем полным именем новорожденного – Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

Автором сувенира стала Клэр Уолдрон, сотрудница центра Бартон. Подобные поделки она выполняет не впервые, называя их «камнями доброты». Необычными эти именные подарки делает то, что маленькие пациенты находят их «случайно» во время прогулки, так как Клэр прячет их в парке или в саду.

Как только правнук Елизаветы II немного подрастет и научится ходить, его отправят в королевский сад, где отец заранее спрячет секретное сокровище, пишет People. Легко представить себе удивление и восторг мальчика, который неожиданно обнаружит именной камень и прибежит показать его родителям.

Первенцу пары всего десять дней. Но принц Гарри признается, что уже не может представить себе жизни без сына.

Напомним, сразу после рождения Арчи герцог Сассекский отправился с визитом в Норвегию, а на днях он совершит новую официальную поездку — на этот раз в Италию.

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Принц Гарри хранит для сына необычный презент
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