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Тодоренко оправдалась за использование фотошопа на снимках в купальнике

Телеведущая не отрицает, что рекламные фото обрабатывались, но минимально.

Тодоренко оправдалась за использование фотошопа на снимках в купальнике
Регина Тодоренко. фото: eastnews.ru

Регина Тодоренко в конце прошлого года впервые стала мамой. 28-летняя телеведущая родила сына Михаила своему мужу Влад Топалову. Теперь жизнь путешественницы изменилась. Ей приходится совмещать карьеру и материнство. К слову, она не стала засиживаться в декретном отпуске. Уже через несколько недель после родов девушка приступила к съемкам в различных проектах. В соцсетях она теперь периодически рассказывает о возникающих проблемах и том, как путешествовать с грудными детьми.

Сразу после родов Регина признавалась, что не влезает в любимые леггинсы и это ее беспокоит. Она села на жесткую диету и уже через три месяца смогла стать лицом женских купальников. Несколько дней назад телеведущая поделилась снимками из новой рекламной кампании. Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в разных купальниках. Поклонники были поражены тому, что Тодоренко так быстро вернулась в форму. Злопыхатели стали утверждать, что снимки попросту подвергли фотошопу.

Прочитав комментарии, звезда решила ответить. Она призналась, что снимки действительно обрабатывались в специальных редакторах, но минимально. «Вижу, что многие под предыдущим постом пишут „фотошоп“, „фотошоп“, „невозможно похудеть так быстро после родов“, „ведьма, как пришла в такую форму“. Ребята, которые написали около 20 раз слово „фотошоп“ в комментариях, я понимаю, что оно входит в ваш „исполинский“ словарный запас, но прошу, будьте чуточку тактичнее», — написала Регина. Она посоветовала почитать ее статью, где телеведущая подробно рассказывает, как смогла сбросить 20 килограммов лишнего веса.

По словам девушки, вся реклама в России подвергается обработке, но бывают единичные исключения.

«Конечно же, и на моих фото присутствует коррекция, где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе , так как она смотрелась, будто шрам после кесарево. Но таких корректировок внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто прикрепить мою улыбающуюся голову», — пояснила знаменитость. Она призналась, что Instagram вгоняет ее в рамки и комплексы.

Телеведущую поддержала Настасья Самбурская. «Требуем ещё фото в купальнике», — написала она. Актриса Юлия Топольницкая тоже встала на сторону Тодоренко: «Регина, забей на это!!! Ты просто супер секси-бомба! Мне кажется, ты должна собой гордиться. Ты воспитываешь малыша, работаешь и ещё вернулась в форму!» Поклонники не остались в стороне. Они заверили, что любят телеведущую, как бы она ни выглядела в реальной жизни.

фото: instagram.com/reginatodorenko/

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Тодоренко оправдалась за использование фотошопа на снимках в купальнике
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