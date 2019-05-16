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Нетиевский получит от «Уральских пельменей» 800 тысяч рублей за судебные издержки

Бывший директор шоу одержал победу над экс-коллегами.

Нетиевский получит от «Уральских пельменей» 800 тысяч рублей за судебные издержки
Сергей Нетиевский/globallookpress.com

Официальный представитель бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского Ольга Куликова сообщила, что арбитражный суд Свердловской области принял решение о взыскании судебных издержек с творческого объединения «Уральские пельмени». Бывшие коллеги вынуждены вернуть своему экс-директору 800 тысяч рублей.

«Уральские пельмени» проиграли в суде бывшему директору/instagram.com/ural_pelmeny/

Эта сумма сформировалась из судебных расходов, которые понес Нетиевский в связи с рассмотрением в судах трех инстанций иска к нему на 39,5 миллиона рублей. Громкий процесс инициировали несколько лет назад как раз участники шоу «Уральские пельмени», сообщает портал Е1.

Отметим, что Сергей Нетиевский в 2016 году покинул коллектив. Он заявил, что перестал в нем творчески развиваться. В ответ участники шоу обвинили его буквально в грабеже. Якобы он забирал себе часть вырученных средств с показов шоу.

Судебные заседания по этому делу идут на протяжении трех лет. Точку в этой истории ставить еще рано.

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Нетиевский получит от «Уральских пельменей» 800 тысяч рублей за судебные издержки
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