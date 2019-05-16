Моника Беллуччи в пестром платье от Dior вышла в свет с молодым бойфрендом

Моника Беллуччи — успешная и востребованная актриса, любимица многих дизайнеров. В этот раз актриса приковала к себе взгляды прессы и общественности на вечеринке Dior в Каннах, куда она прилетела накануне.

Мероприятие прошло в знаменитом ресторане Fred L’Ecailler. Компанию Белуччи на вечере составил ее молодой бойфренд — 36-летний французский художник Николя Лефевр. Для светского раута он выбрал костюм молочного цвета и белую рубашку, а его спутница появилась на мероприятии в роскошном пестром платье в пол от Dior. Кожаный пояс подчеркнул талию похудевшей актрисы.

Помимо Моники Беллуччи и Николя Лефевра на вечеринке были замечены Ева Герцигова, Белла Хадид, Эшли Симпсон, Карла Бруни-Саркози и многие другие.

Напомним, в конце прошлого года 54-летняя Моника Белуччи перестала скрывать отношения с 36-летним французом Николя Лефевром. Кстати, бывший муж актрисы, от которого она родила двух дочерей, Венсан Кассель — тоже француз.