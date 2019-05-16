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Лариса Вербицкая в гостях у Малышевой осудила молодых матерей-«антипрививочниц»

Телеведущая назвала это безответственностью.

Лариса Вербицкая в гостях у Малышевой осудила молодых матерей-«антипрививочниц»
Фото: Globallookpress.com

Гостьей программы «Жить здорово!» на Первом канале стала экс-ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая. В новом выпуске Елена Малышева затронула тему краснухи и ее последствий для взрослых.

Лариса рассказала, что болела краснухой в детстве, когда еще не было вакцины от этого заболевания. Она также осудила молодых родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей.

Скриншот: Первый канал
Скриншот: Первый канал

«Я точно знаю, что прививки нужно делать. Сейчас очень многие мамы отказываются, пускают это на самотек. Я с осуждением отношусь к этим женщинам, это полная безответственность. Конечно, нужно делать прививки, потому что в группе риска все те люди, кто не болел в детстве. Они могут заболеть во взрослом возрасте, а это очень опасно», — заявила Вербицкая.

Ведущая программы подтвердила, что данное заболевание действительно очень опасно в первую очередь для беременных женщин, и посоветовала Ларисе обязательно сделать прививку ее 27-летней дочери Инне, пока она не запланировала беременность.

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Елена МалышеваЛариса Вербицкаяпрограмма "Жить здорово!"
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Лариса Вербицкая в гостях у Малышевой осудила молодых матерей-«антипрививочниц»
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