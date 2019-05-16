Лариса Вербицкая в гостях у Малышевой осудила молодых матерей-«антипрививочниц»

Гостьей программы «Жить здорово!» на Первом канале стала экс-ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая. В новом выпуске Елена Малышева затронула тему краснухи и ее последствий для взрослых.

Лариса рассказала, что болела краснухой в детстве, когда еще не было вакцины от этого заболевания. Она также осудила молодых родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей.

«Я точно знаю, что прививки нужно делать. Сейчас очень многие мамы отказываются, пускают это на самотек. Я с осуждением отношусь к этим женщинам, это полная безответственность. Конечно, нужно делать прививки, потому что в группе риска все те люди, кто не болел в детстве. Они могут заболеть во взрослом возрасте, а это очень опасно», — заявила Вербицкая.

Ведущая программы подтвердила, что данное заболевание действительно очень опасно в первую очередь для беременных женщин, и посоветовала Ларисе обязательно сделать прививку ее 27-летней дочери Инне, пока она не запланировала беременность.