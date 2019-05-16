«С ней работать — удовольствие»: Олег Харитонов ответил на вопрос о романе с Юлией Пересильд

Звезда сериала «Паутина» снимался с актрисой, когда она еще не была популярна.

Актер Олег Харитонов, который известен ролью следователя Федора Туманова в популярном сериале «Паутина», стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актер вспомнил свою главную на данный момент роль в жизни. В сериале вместе с ним играла и совсем юная на тот момент актриса Юлия Пересильд. В картине ей была уготована роль практикантки Даши Авериной — будущего сотрудника полиции, которая всеми возможными способами добивалась расположения Туманова.

«С ней работать невероятное удовольствие. Это было прекрасное время», — загадочно сказал Харитонов. Борис Корчевников стал допытываться, случился ли у них роман в реальной жизни — с учетом слухов и близких отношений на съемочной площадке. «Она, конечно, чудесная девушка, но в реальной жизни мы обошлись без романов», — заявил Олег Харитонов.

Интересно, что популярному актеру долго не везло с женщинами. Настоящую любовь он встретил ближе к сорока годам. Девушку зовут Света. Она подарила актеру четверых детей. По словам Харитонова, они познакомились на занятиях йогой. Он подошел и поцеловал ее. Так неожиданно и начался их роман. «Я тогда был увлечен компьютерными играми. Она привезла свой компьютер ко мне, и мы стали играть вдвоем. Света – сильный человек, но и я не из робкого десятка. В первый год у нас была классическая итальянская семья: крики, битье посуды, даже двери ломали. А потом мы четко прочертили границы и стали жить счастливо», – заявил актер.