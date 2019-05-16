Сестра Светланы Пермяковой стала героиней шоу «Модный приговор»

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова сегодня выступила в программе «Модный приговор» на Первом канале. Ранее актриса уже принимала участие в шоу в качестве эксперта, однако сегодня она выступила в роли обвинителя.

Артистка привела в программу свою сестру Ирину Лазареву. Выступая в рамках дела «Человек-бронепоезд», Светлана рассказала, что ее сестра очень сильный волевой человек, на долю которого выпало немало испытаний. Супруг Ирины в настоящий момент борется с онкологическим заболеванием. Актриса решила, что перемены в образе сделают сестру чуть счастливее.

Пермякова также поделилась, что они были неразлучны с сестрой в детстве и проводили много времени за играми, а также любили прятаться под столом во время чаепитий взрослых. Она сказала, что очень любит Ирину и хочет, чтобы все увидели ее такой, какой ее видит она.

После того, как стилисты программы кардинально сменили имидж Ирины, Пермякова не смогла сдержать слез, вышла из-за трибуны и обняла сестру. Она призналась, что до того, как Ирина заговорила, она не могла ее узнать и пожелала, чтобы теперь у нее в жизни все стало по-другому.