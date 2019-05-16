Друзья Безруковой сравнили актрису с Серсеей Ланнистер из «Игры престолов»

Актриса уверена, что справилась бы с ролью.

Нешуточные страсти кипят вокруг заключительного, восьмого, сезона знаменитой киносаги «Игра престолов». Приобщиться к этой теме решила и Ирина Безрукова.

Актриса не раскрыла, следит ли она за сериалом, однако решила показать поклонникам фотографию, на которой она восседает на знаменитом «Железном троне». Безрукова попутно рассказала, что друзья сравнивают ее с Серсеей Ланнистер, утверждая, что актриса прекрасно бы справилась с этой ролью.

«Друзья говорят, что представляют меня в роли Серсеи Ланнистер из сериала «Игра Престолов»», — отметила артистка.

Она также рассказала, что всегда чувствовала себя немного не современной. Ее привлекают исторические роли.

«Может, я жила в те времена, если есть прошлые жизни? И мне там было комфортно?» — задала риторический вопрос Безрукова.

Стоит отметить, что на вопрос о том, идет ли ей Железный трон, многие подписчики ответили отрицательно. По их словам, нежное лицо и улыбка Безруковой контрастируют с подобным реквизитом.