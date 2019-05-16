Семья без комплексов: Тарзан опубликовал фото Наташи Королевой без макияжа

Наташа Королева и Тарзан продолжают наслаждаться отдыхом в солнечном Майами, однако уже совсем скоро звездная пара вернется в родную Москву. Об этом ранее сообщила певица. Она также рассказала, что дома ее ждет дорогая корона из драгоценных ягод.

А пока Наташа собирает вещи, ее супруг Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) продолжает публиковать фото из США. На одной из последних снимков в Instagram пара запечатлена в компании их общего друга Эдуарда. Королева предстала на снимке в роскошном зеленом платье и без косметики на лице. Фото явно не обрабатывалось в редакторах и специальных фильтрах. Впрочем, Сергей и Наташа часто подчеркивают, что у них семья без комплексов. Тарзан публикует смелые фото без одежды, а Королева не стесняется показать, как выглядит без макияжа и укладки.

Некоторые подписчики Глушко посчитали, что он снова выбрал далеко не самую удачную фотографию с супругой и выставил ее в невыгодном свете.

«С бабушкой сфоткался?», «Колхозница. Ей только на бахче арбузы собирать», «Скоро дочка будет выглядеть как мама Люда — один в один», «Наташа Королева реально загребущая на фото и жирная!!! Отвечаю!!!» — написали хейтеры в комментариях у Тарзана.

Впрочем, нашлись и те, кто принялся защищать Наташу Королеву от нападок.

Отметим, что Тарзан уже не первый раз публикует не самые удачные фотографии своей супруги. Один раз Королева уже стала объектом критики после публикации в ленте мужа. Однако если посмотреть новые концертные видео певицы, то видно, что она в отличной форме и прекрасно выглядит.