НОВОСТИ

«С ногой у меня жесть!»: Анастасия Волочкова вновь пожаловалась на здоровье

При этом звезда даже с травмой не забывает в отпуске о тренировках.

«С ногой у меня жесть!»: Анастасия Волочкова вновь пожаловалась на здоровье
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram сообщила, что ее очень сильно беспокоит нога, которую она повредила во время отдыха на Мальдивах. «Мои дорогие, с ногой у меня реально жесть! Наступила на груду стекла. Терпела боль. Но мы в форме и занимаемся тут с девочками. А у Рады сегодня День рождения! Пролистайте. Научитесь. А потом осуждайте. Попробуйте, как мы!» — заявила она.

На кадрах видеозаписи танцовщица показала, что зря времени на курорте не теряет. Балерина проводит усиленные тренировки в спортзале. Во время занятий звезда демонстрирует прекрасную растяжку. При этом порой, шутя с подругами, она напоминает им, что ей еще нужно сделать несколько снимков в купальниках на пляже.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах была вынуждена обратиться в больницу. Звезда демонстрировала свою израненную ногу. При этом она не поясняла, что конкретно с ней случилось.

Балерина отдыхает с любимым мужчиной. Они вместе уже семь месяцев. Танцовщица не раз отмечала, что она безумно счастлива, что в ее жизни появился этот человек. В своей автобиографической книге она рассказывала, что избраннику 38 лет. Он высокого роста. При этом порой они могут проснуться ночью и пойти жарить на кухню гренки с яйцами. Это любимое блюдо любимого мужчины балерины.

Вам может быть интересно:

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата Волочкова назвала неожиданную причину расставания со Вдовиным На Ямайке экстренно приостановили съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Тэги:

Анастасия ВолочковаМальдивытравма ноги
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С ногой у меня жесть!»: Анастасия Волочкова вновь пожаловалась на здоровье
Интересно?
Поделись с друзьями: