«С ногой у меня жесть!»: Анастасия Волочкова вновь пожаловалась на здоровье

При этом звезда даже с травмой не забывает в отпуске о тренировках.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram сообщила, что ее очень сильно беспокоит нога, которую она повредила во время отдыха на Мальдивах. «Мои дорогие, с ногой у меня реально жесть! Наступила на груду стекла. Терпела боль. Но мы в форме и занимаемся тут с девочками. А у Рады сегодня День рождения! Пролистайте. Научитесь. А потом осуждайте. Попробуйте, как мы!» — заявила она.

На кадрах видеозаписи танцовщица показала, что зря времени на курорте не теряет. Балерина проводит усиленные тренировки в спортзале. Во время занятий звезда демонстрирует прекрасную растяжку. При этом порой, шутя с подругами, она напоминает им, что ей еще нужно сделать несколько снимков в купальниках на пляже.

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Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах была вынуждена обратиться в больницу. Звезда демонстрировала свою израненную ногу. При этом она не поясняла, что конкретно с ней случилось.

Балерина отдыхает с любимым мужчиной. Они вместе уже семь месяцев. Танцовщица не раз отмечала, что она безумно счастлива, что в ее жизни появился этот человек. В своей автобиографической книге она рассказывала, что избраннику 38 лет. Он высокого роста. При этом порой они могут проснуться ночью и пойти жарить на кухню гренки с яйцами. Это любимое блюдо любимого мужчины балерины.