Самый молодой актер «Игры престолов» лишился дара речи после прочтения финала саги

Айзек Хемпстед-Райт, исполнитель одной из самых загадочных ролей в шоу «Игра престолов» — Брандона Старка, готовится начать новую жизнь — без сериала. Напомним, последнюю серию поклонники по всему миру увидят 19 мая.

Один из самых юных актеров ТВ-проекта в настоящее время учится в университете, где уделяет большое внимание нейробиологии. На площадку он попал в десятилетнем возрасте. Сейчас ему 20 лет.

Кроме того, Айзек является одним из немногих актеров шоу, переживших все десять лет производства. Учитывая сложности, выпавшие на долю его персонажа, это настоящий подвиг.

Райт оказался не столь сентиментален, как его коллеги по сериалу Кит Харрингтон и Лена Хиди, со слезами прощавшиеся с проектом и своими героями. И все же он признается, что тоже пока не представляет себе жизни вне проекта.

Говоря журналу Glamour о финальной серии шоу, Айзек отметил, что не хотел бы раскрывать деталей и горячо осуждает людей, «сливающих» в Сеть спойлеры.

Тем не менее он поделился, что сценарий завершающего эпизода произвел на него неизгладимое впечатление.

«Прочитав его, я испытал целую гамму эмоций. Когда его прислали, я был в университете, но отстранился от всего и шесть-семь часов просто не мог ни с кем разговаривать. У меня была только одна мысль: «Что здесь происходит?», — заявил он.