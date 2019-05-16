Наташа Королева купила специальное платье для своей короны за миллион рублей

Звезда возвращается из Майами в Москву, где будет готовиться к сольному концерту.

Певица Наташа Королева в Instagram рассказала, что ей очень нравится отдыхать в Майами, где у нее дом. Однако подошло время возвращаться в Москву. Звезда начинает активную подготовку к своему специальному концерту, который состоится 31 мая в театре «Русская песня». Певица добавила, что прекрасно осведомлена, что в России ее ждет шикарный королевский подарок – дорогая корона из драгоценных ягод.

«Этот ювелирный шедевр вместе с коллекцией ювелирных украшений и новым альбомом я презентую на концерте! Так что до встречи 31 мая Москве», — заявила исполнительница.

На видеозаписи, которую она разместила в соцсетях, певица покружилась в танце под знаменитую песню «Кастаньет». «Я знаю, что дома меня ждет подарок, который мне сделала Таня Мельник. Буду теперь в короне. Прямо королевишной. Я платье даже по этому поводу купила. Видите, какое. Так что до встречи», — заявила звезда.

Добавим, что корона сделана из ювелирной стали, украшена богемским стеклом, кристаллами Сваровски и ягодами. Стоимость украшения — свыше миллиона рублей.