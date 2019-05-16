Судебный следователь выяснит, кто в семье Бритни Спирс заинтересован в ее «сумасшествии»

Под пристальным вниманием окажутся все, кто имеет отношение к делам суперзвезды.

Бритни Спирс прошла курс лечения в психоневрологической лечебнице, однако все еще не готова возвращаться к работе.

Вчера менеджер исполнительницы Лари Рудольф заявил, что, возможно, Бритни никогда не вернется к работе, так как ее психика расшатана. Это заявление вкупе с акцией фанатов певицы #ОсвободитеБритни навела суд на мысль изучить мотивацию всех близких Спирс.

Судья распорядился провести тщательную проверку ближнего круга поп-звезды, всех тех, кто имеет доступ к ее финансам, личной жизни и медицинским делам. Как сообщает The Daily Mail, судебный следователь изучит все медицинские и финансовые записи певицы, включая соглашения об опеке и договорные обязательства. Наибольшее внимание будет уделено отцу исполнительницы Джейми Спирсу.

Стоит отметить, что ранее сама Бритни заявила на судебном слушании, что отец насильно отправил ее проходить лечение, а также вынуждал принимать медикаменты. Это произошло после того, как более 10 лет назад суд признал певицу юридически недееспособной и Джейми получил опекунство над взрослой дочерью.